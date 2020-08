Die Analysten der Berenberg bestätigen FACC mit "Verkaufen" und reduzieren das Kursziel von 5,9 auf 4,6 Euro. Kepler Cheuvreux bleibt bei FACC auf "Kaufen" und kürzt das Kursziel von 11,0 auf 7,5 Euro. Die Analysten der Baader Bank bestätigen die "Reduce"-Empfehlung und das Kursziel in Höhe von 18,0 Euro für die S Immo. Nach einem soliden 1. Quartal seien die Ergebnisse von S Immo im 2. Quartal uneinheitlicher, so die Analysten, "insbesondere im Gegensatz zu den starken Ergebnissen des letzten Jahres", wie sie betontn. Ein großer Teil des Rückgangs des FFO beruhe auf dem Mangel an Erträgen aus Kapitalanlagen, d. H. Der Dividendenausschüttung von CA Immo und Immofinanz, die beide die Hauptversammlung auf das 3. Quartal bzw. das 4. Quartal ...

