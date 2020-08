DJ EUREX/Bund-Future weitet Verluste leicht aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures weitet die Verluste vom ganz frühen Morgen leicht aus und verliert gegen 8.30 Uhr 12 Ticks auf 176,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,95 Prozent und das Tagestief bei 176,67 Prozent. Umgesetzt wurden knapp 30.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 46 Ticks auf 221,58 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 7 Ticks auf 134,88 Prozent.

Der Fokus liegt auf der Bekanntgabe des Ifo-Geschäftsklimaindex. Er wird mit 92,0 erwartet nach 90,5 Punkten im Vormonat. Das wäre der höchste Stand seit Februar. "Nachdem der Bund-Future in der vergangenen Woche deutlich an Höhe gewinnen konnte, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Anleihebarometer die leichte Konsolidierung von gestern heute fortsetzt", so die DZ Bank. Unterstützungen werden gesehen bei 176,45 und dann 175,93.

