Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Corona-Krise lässt deutschen Privatkonsum und Außenhandel abstürzen

Der coronabedingte Einbruch der deutschen Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 2020 ist vor allem vom privaten Konsum und dem Außenhandel ausgelöst worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, lieferte der Privatkonsum einen negativen Beitrag von 5,7 (erstes Quartal: minus 1,3) Prozentpunkten zur saisonbereinigten Quartalsentwicklung des BIP. Die Nettoexporte minderten die Rate um 2,8 (minus 0,8) Punkte und die Ausrüstungsinvestitionen um 1,3 (minus 0,5) Punkte.

Deutsche Maastricht-Quote im ersten Halbjahr mit 3,2 Prozent negativ

Der am Bruttoinlandsprodukts (BIP) gemessene Saldo aus Einnahmen und Ausgaben des deutschen Staats ist im ersten Halbjahr erstmals seit geraumer Zeit wieder negativ gewesen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) betrug die so genannte Maastricht-Quote minus 3,2 Prozent. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte sie bei plus 2,7 gelegen und im ersten Quartal 2020 bei plus 1,4 Prozent.

Bundesregierung erlässt Reisewarnung für Region Paris und Mittelmeergegend

Die Bundesregierung hat eine Reisewarnung für die Region rund um Paris sowie die Mittelmeerregion erlassen. Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Hauptstadtregion Île de France einschließlich Paris sowie die Region Provence-Alpes-Côte-d'Azur werde wegen hoher Infektionszahlen mit dem Coronavirus derzeit gewarnt, erklärte das Auswärtige Amt. Das Robert-Koch-Institut erklärte beide Regionen zuvor zum Risikogebiet.

Gewerkschaften beraten über Tarifforderungen für Bund und Kommunen

Verdi und der Deutsche Beamtenbund wollen sich am Dienstag (PK 14.00 Uhr) in Berlin auf gemeinsame Forderungen für die Tarifrunde bei Bund und Kommunen verständigen. Nach Verdi-Angaben geht es um die Löhne von rund 2,3 Millionen Angestellten, darunter 126.000 beim Bund. Im Juni scheiterten Sondierungen für eine Übergangsregelung. Die Gewerkschaften hatten die Tarifrunde ursprünglich auf einen Zeitpunkt nach einem erhofften Abflauen der Corona-Pandemie im kommenden Jahr verschieben wollen.

Türkei und Griechenland kündigen Militärmanöver im östlichen Mittelmeer an

Die in einem erbitterten Streit um Gasvorkommen liegenden Nachbarn Griechenland und Türkei haben für Dienstag rivalisierende Militärmanöver im östlichen Mittelmeer angekündigt. Griechenland setzte eine Übung südlich der Insel Kreta an. Das türkische Verteidigungsministerium reagierte mit der Ankündigung eines eigenen Manövers zur gleichen Zeit in der gleichen Region.

USA und China wollen sich weiter um Deeskalation im Handelsstreit bemühen

Die USA und China haben sich gegenseitig versichert, weiter auf eine Entschärfung ihres Handelskonflikts hinarbeiten zu wollen. Bei einem Telefonat der Unterhändler hätten beide Regierungen ihren Willen bekundet, das im Januar geschlossene Teilhandelsabkommen zum Erfolg zu führen, teilte das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Washington mit. Beide Regierungen sähen "Fortschritte" bei der Umsetzung der Vereinbarung.

US-Republikaner preisen bei Parteitag Trump und attackieren Biden

Die US-Republikaner haben bei ihrem Parteitag Präsident Donald Trump gepriesen und scharfe Attacken gegen dessen Wahl-Herausforderer Joe Biden gefahren. Zahlreiche Redner warfen dem Präsidentschaftskandidaten der oppositionellen Demokraten eine schwache Haltung bei der Kriminalitätsbekämpfung, eine wirtschaftsfeindliche Politik und Nachgiebigkeit gegenüber China vor. Trump dagegen sei ein Garant für innere Sicherheit, Wirtschaftswachstum und Jobs sowie das Recht auf Waffenbesitz.

Generalstaatsanwältin will Trump-Sohn gerichtlich vorladen lassen

Die New Yorker Generalstaatsanwältin hat eine gerichtliche Vorladung von Präsidentensohn Eric Trump zu einer Aussage im Ermittlungsverfahren gegen die Trump Organziation beantragt. Generalstaatsanwältin Letitia James warf dem Immobilienunternehmen von US-Präsident Donald Trump laut Justizunterlagen vor, seit Monaten die Ermittlungen zu möglichen Bilanzfälschungen in Finanzunterlagen behindert zu haben.

Norwegen BIP 2Q -6,3%

Norwegen BIP 2Q PROGNOSE: -6,2%

Norwegen BIP 1Q revidiert auf -2,2% von -2,1%

