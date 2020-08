Wiesbaden (ots) - Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird das Statistische Bundesamt eine weitere Pressemitteilung veröffentlichen:Mittwoch, 26.08.2020(Nr. 332) Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex),Schnellschätzung für das 2. Quartal 2020(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4688113