Frankfurt (ots) - Wer entscheidet das Duell ums Weiße Haus für sich? Der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat eine historische Wahl getroffen: Er zieht mit der kalifornischen Senatorin Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin in die Wahl am 3. November gegen Amtsinhaber Trump. So könnte erstmals eine schwarze Frau auf den Posten der Vizepräsidentin der USA rücken. Trump dagegen gibt im Moment keine gute Figur ab. Das Land kämpft gleich gegen drei Krisen: Corona, den dramatischen Einbruch der Wirtschaft und ein massives Rassismus-Problem.



Die dpa-Tochter picture alliance behält das Geschehen rund um die 59. Präsidentschaftswahl zusammen mit ihren internationalen Partnern, wie AP Images, im Blick und stellt umfangreiche Auswahlen unter www.picture-alliance.com (http://www.picture-alliance.com) bereit. Im Portal "US-Wahl 2020 (https://portal.picture-alliance.com/portal/complete/88492824)" gibt die Frankfurter Agentur einen schnellen und umfassenden Überblick über das bisherige Wahlgeschehen. Kuratierte Bildauswahlen zeigen die Kandidaten, Grafiken und Symbolbilder, Slogans, Plakate und Kurioses, alle bisherigen Präsidenten, Rückblicke auf frühere TV-Duelle, das Weiße Haus (inkl. einer XXL-Grafik), ausführliche Auswahlen zu Trumps Biografie, zu seiner Amtseinführung 2017, sowie Mimik, Gestik, Kurioses und Karikaturen. Das Portal wird regelmäßig mit aktuellem Content ergänzt.



Für alle Anfragen zu den Präsidentschaftswahlen steht das Team der picture alliance unter sales@picture-alliance.com oder +69 2716 34-770 zur Verfügung.



