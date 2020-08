DJ Rekordwert an Bauaufträgen im Juni

WIESBADEN (Dow Jones)--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe betrug im Juni rund 8,3 Milliarden Euro. Er lag nominal um 9,2 Prozent höher als im Vorjahr und war der höchste jemals gemessene Wert in einem Juni, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Der Anstieg im Juni konnte allerdings die Rückgänge in den Monaten März bis Mai noch nicht ausgleichen: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken die Auftragseingänge in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nominal um 0,2 Prozent.

Der preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe war nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Juni saison- und kalenderbereinigt 12,4 Prozent höher als im Vormonat. Diese Entwicklung wurde in hohem Maße von Großaufträgen beeinflusst.

Im Vergleich zum Vorjahr war der preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Juni kalenderbereinigt um 1,2 Prozent höher. Im ersten Halbjahr dieses Jahres lag der reale Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,5 Prozent niedriger.

