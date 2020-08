DJ Bunte Aussichten in trüben Zeiten - farbiger Blickfang fürs Fenster - Architektonisch werden farbige Glasfronten gerade neu entdeckt - mit Fensterfolien einfach montiert

Tönisvorst (pts013/25.08.2020/09:10) - Farbige Akzente oder dekorative Muster an Gebäuden und Schaufenstern sind ein besonderer Blickfang. Sie können als Sichtschutz, kreatives Gestaltungselement oder Sonnenschutz dienen.

STS-Sonnenschutztechnik http://www.sonnenschutz-sts.de bietet modernste Farb- und Dekorfolien für Glasfronten und Fensterscheiben - damit die Aussicht aus dem Büro nicht nur grau ist. Das Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Anbieter.

Häuserfassaden und Glasflächen können mit Farbfolien auf einfache und preiswerte Weise gestaltet werden. Bei STS-Sonnenschutztechnik gibt es sie in allen gängigen Standardfarben. Auch spezielle Kundenwünsche können unter Umständen erfüllt werden. Dabei kann zwischen durchsichtigen und undurchsichtigen Folien unterschieden werden.

Durchsichtige Folien können als Blickfang für Schaufenster oder gewerblich genutzte Räume eingesetzt werden. Undurchsichtige Folien hingegen sind ein wirkungsvoller und dekorativer Sichtschutz.

Farbige Folien können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Sie sind leicht abwaschbar, kratzfest und hitzebeständig. Die Folien lassen sich bei Bedarf spurlos ablösen und austauschen, so dass der Kreativität bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt sind. Außerdem schützen sie vor neugierigen Blicken und blendendem Sonnenlicht.

Eine andere Möglichkeit sind Dekorfolien, die es bei http://www.sonnenschutz-sts.de in verschiedenen Ausführungen gibt. Je nach Einsatzzweck und Geschmack gibt es von gepunktet bis kariert eine große Auswahl an Mustern und Dekors. Glastüren, Trennwände und weitere glatte Flächen lassen sich mit Dekorfolien bekleben und werden so zum dekorativen Sichtschutz.

Die Folien schützen nicht nur vor neugierigen Blicken, sondern auch vor blendendem Sonnenlicht und UV-Strahlung. Auf alle Dekorfolien gibt es von gepunktet bis kariert eine große Auswahl an Mustern und Dekors. Glastüren, Trennwände und weitere glatte Flächen lassen sich mit Dekorfolien bekleben.

