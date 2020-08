Die Strabag SE hat den Zuschlag der DB Netz AG für zwei große Bahnbau-Aufträge im Osten Deutschlands erhalten. Die Tochtergesellschaft Strabag Rail GmbH wird in Arge mit der Strabag AG die Bahnstrecke zwischen der Landesgrenze Berlin/Brandenburg und dem Berliner Außenring für den Fernverkehr ausbauen (BV "Dresdner Bahn"; VP 5). Zum Projekt zählt auch die Anbindung des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) an den Fernverkehr der Deutschen Bahn. Der Auftrag hat ein Volumen von rund 105 Mio. Euro. Die Bauarbeiten beginnen im August 2020, die Fertigstellung der Bauhauptleistungen ist für Januar 2025 vorgesehen. Strabag Rail wird zudem federführend in einer ARGE mit der Hentschke Bau GmbH auf der Bahnstrecke Leipzig-Dresden den ...

