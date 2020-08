Für die Nordex Group weht der Wind erneut in Richtung Lateinamerika: So hat der Windturbinenbauer einen weiteren Auftrag für Turbinen des Typs AW132/3465 aus Brasilien erhalten. Für seinen Neukunden TODA Energia do Brasil liefert Nordex acht Turbinen für einen 27,7-MW-Windpark. Das Projekt befindet sich im 2,4 GW Serra Branca Wind- und Solarcluster des französischen Entwicklers Voltalia im Nordosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...