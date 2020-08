MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in deutschen Unternehmen hat sich im August weiter aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg gegenüber Juli um 2,2 Punkte auf 92,6 Zähler, wie das Ifo-Institut am Dienstag in München mitteilte. Es ist der vierte Anstieg in Folge - nach einem drastischen Einbruch in der Corona-Krise. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet, allerdings nur auf im Schnitt 92,1 Punkte.



"Die deutsche Wirtschaft ist auf Erholungskurs", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Unternehmen bewerteten sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Aussicht für das nächste halbe Jahr besser. Die Stimmung unter den Unternehmenslenkern sei weiter im Aufwind, ergänzte Fuest./bgf/jkr/stk

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de