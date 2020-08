Berlin (ots) - Welchen Mehrwert leistet meine Geschäftsidee für das Gemeinwohl? Kann sie langfristig erfolgreich sein? Solche Fragen beschäftigen junge Menschen, die sich überlegen, ein Start-up zu gründen. In Zeiten einer Pandemie kommen weitere Unsicherheitsfaktoren hinzu. Auf dem virtuellen Kongress "My Start-up. Our World" der Heinz Nixdorf Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gibt es zahlreiche Impulse und man kann sich mit Gleichgesinnten, Gründungsexperten und Investoren austauschen. Ein Livestream wird geschaltet. Ziel ist es, Lust auf das Gründen zu machen. Beginn ist am 18. September 2020 um 15:30 Uhr. Volker Wieprecht vom rbb moderiert die Veranstaltung. Anmeldung via mystartup-our.world/anmeldung (https://mystartup-our.world/anmeldung).



Pressekontakt:



Pressekontakt:

Christian Lange, Bereichsleitung Kommunikation, Stiftung der Deutschen Wirtschaft gGmbH, Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel.: 030 278906-31, E-Mail: c.lange@sdw.org



Original-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67067/4688257

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de