DJ PTA-News: E-Stream Energy: E-Stream meistert erfolgreich Crash Test

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Mönchengladbach (pta019/25.08.2020/10:27) - Das E-Stream Fahrzeug hat ohne Beanstandung den für Europa verbindlich vorgeschrieben Crashtest bei einem Frontalaufprall bestanden. (Regelung Nr. 94 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) - Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge hinsichtlich des Schutzes bei einem Frontalaufprall.) Angewandt wird der für eine Zulassung notwendige Crashtest für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 2,5 Tonnen. Der komplette Schutz der Insassen wird überprüft, so auch inwieweit sich bei dem normierten Crashtest bei Elektrofahrzeugen die Batterie entflammen könnte. Bei dem Test prallt das Fahrzeug mittig frontal auf einen nicht verformbaren Gegenstand. Die Dummys sind an verschiedenen neuralgischen überlebenswichtigen und generell gesundheitsrelevanten "Körperstellen" mit Sensoren ausgestattet, die während der Unfallsituation Messungen vornehmen. Dieser Crashtest ist wieder ein wichtiger Meilenstein für E-Stream. Der erfolgreich bestandene Crashtest ist Voraussetzung dafür, die Zulassungen bei den einzelnen Behörden für das Fahrzeug zu beantragen und genehmigt zu bekommen.

Die E-Stream Energy GmbH & Co KG ("E-Stream") entwickelt vielseitig einsetzbare Hochleistungsenergiespeicher für den stationären und mobilen Bereich sowie innovative und intelligente Batteriemanagementsysteme. E-Stream verwendet für die Batteriesysteme Rundzellen, die große Vorteile in Bereichen wie Energiedichte, thermisches Management, Sicherheit, Performance, Flexibilität, Nachhaltigkeit und Kosten bieten. E-Stream hat dazu ein innovatives Packaging-System für Rundzellen entwickelt. Mit diesem System wird eine besonders hohe Energiedichte erreicht. Es handelt sich um eine leichte Konstruktion, in der die Zellen möglichst kompakt angeordnet werden können. Dadurch weisen die E-Stream Batteriemodule eine enorm hohe Energiedichte auf. Das bedeutet gerade auch für Elektrofahrzeuge eine größere Reichweite. An dem Standort Mönchengladbach führt E-Stream ihre Produkte von der Forschung und Entwicklung hin zur Serienreife und der finalen Produktion.

