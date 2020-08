DJ Scholz: Vieles spricht für bessere Wirtschaftsentwicklung als erwartet

Von Andreas Kißler

WIEN/BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet angesichts jüngster Daten mit einer voraussichtlich besseren Wirtschaftsentwicklung als erwartet. "Wenn wir die Daten am aktuellen Rand anschauen, dann spricht vieles dafür, dass die Wirtschaft sich besser entwickelt, als wir vor einiger Zeit prognostiziert haben", sagte Scholz, "dass also all die großen Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, auch geholfen haben".

Bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus den vier weiteren deutschsprachigen Ländern in Wien verwies Scholz auf das im März beschlossene Stabilisierungsprogramm und betonte die Bedeutung der Kurzarbeitergeldregelung, über deren Verlängerung Union und SPD später am Tag im Koalitionsausschuss beraten wollen. Mit der Verlängerung der Bezugsdauer auf bis zu 24 Monate wolle man die Möglichkeit schaffen, "dass Unternehmen wissen, ganz bis zum Ende werden wir das mit ihnen bewerkstelligen", sagte Scholz.

Er sprach sich auch für eine Verlängerung der im Zuge der Krise beschlossenen Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für Unternehmen aus. "Wir sind, glaube ich, sogar schon einig", erklärte er mit Blick auf das Koalitionstreffen. "Aber das verkünden wir, wenn wir das auch sagen wollen."

Kritik, mit den Maßnahmen würden Unternehmen künstlich am Leben erhalten, wies er zurück. "Das sind so Theorien", sagte Scholz. Jedoch habe die Kurzarbeiterregelung den "Praxisversuch" bereits in der Finanzkrise bestanden. "Die Maßnahmen sind alle wohl überlegt und gut begründet", erklärte der Finanzminister. "Wir erhalten nicht irgend etwas am Leben, das sowieso keine Chance hat, sondern wir retten Arbeitsplätze und Unternehmen und unsere Volkswirtschaften, und das ist auch gut so."

