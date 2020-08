Die Ölpreise sind am Dienstagvormittag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11 Uhr 45,31 US-Dollar. Das waren 0,18 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,04 Cent auf 42,53 Dollar.Damit bewegen sich die Ölpreise seit Beginn der Woche weiter in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Ein tropischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...