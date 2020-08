Die Börsen Europas haben am Dienstag mit Gewinnen auf positive Signale aus den USA und China über die Fortsetzung ihres gemeinsamen Handelsabkommens reagiert.Paris / London - Die Börsen Europas haben am Dienstag mit Gewinnen auf positive Signale aus den USA und China über die Fortsetzung ihres gemeinsamen Handelsabkommens reagiert. Stützend dürfte ausserdem wirken, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland einer zweiten Schätzung zufolge nicht so stark einbrach wie zunächst berechnet. Ausserdem hoffen Anleger unverändert auf medizinische Erfolge im...

Den vollständigen Artikel lesen ...