Die Gazprom-Aktie nähert sich bedrohlich ihrem Drei-Monats-Tief. Die politischen Streitigkeiten rund um das Thema "Nord Stream 2" belasten das Papier des russischen Gas-Giganten. Längst wird der Konflikt auf der weltpolitischen Bühne ausgetragen - und ein Ende ist nicht in Sicht.Durch die Pipeline soll von Anfang 2021 an russisches Gas direkt nach Deutschland fließen. Die USA versuchen mit Sanktionsdrohungen gegen die am Projekt beteiligten Unternehmen und damit auch deutsche Kommunalpolitiker, ...

