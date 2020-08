FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag nach einem unerwartet guten Ifo-Geschäftsklima gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,31 Prozent auf 176,95 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,45 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.



Die im August überraschend deutlich verbesserte Stimmung in deutschen Unternehmen belastet die Anleihen. Das Ifo-Geschäftsklima stieg den vierten Monat in Folge. Positiv bewerteten Experten vor allem die verbesserte Beurteilung der aktuellen Lage durch die Unternehmen. "Die deutsche Wirtschaft ist auf Erholungskurs", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.



Zurückhaltend für die weitere Entwicklung zeigt sich indes Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer: "Von Herbst an sollte sich die Erholung der deutschen Wirtschaft verlangsamen." Denn: Auch weiterhin dürfte größerer Rückendwind durch die von der Krise besonders betroffenen Branchen wie Touristik, Luftverkehr und Messen fehlen. In diesen Branchen lägen die Umsätze wegen der Corona-Auswirkungen noch weit unter Vorkrisenniveau. "Die Wirtschaftsleistung wird ihr Vorkrisenniveau wohl erst wieder 2022 erreichen", so Krämer.



Die Anleihen waren allerdings schon vor den Daten unter Druck geraten. Neuer Optimismus im Handelsstreit zwischen den USA und China hat für Zuversicht an den Finanzmärkten gesorgt und die als sicher geltenden Anleihen belastet. Trotz bestehender Spannungen halten die USA und China an der Umsetzung ihres vor mehr als einem halben Jahr getroffenen Abkommens über die erste Phase zur Lösung ihres Handelskrieges fest./jsl/bgf/mis

