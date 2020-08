Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 35/20Freitag, 28.08.Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:0.20 Art of CrimeDas Phantom der Oper (2)1.10 Art of CrimeDer Fluch des Osiris (1)1.55 Art of CrimeDer Fluch des Osiris (2)2.40 Silent WitnessMädchenträume (1)3.30 Silent WitnessMädchenträume (2)4.25 Terra XpressWas geschah beim Tunnel-Bankraub von Berlin?mit Dirk Steffens(vom 22.6.2013)5.00 Terra XAuf die Größe kommt es an - Zwerge(vom 9.9.2018)Deutschland 20185.45 Terra X-6.30 Auf die Größe kommt es an - Riesen(vom 9.9.2018)Deutschland 2018(Die Sendung "Frag den Lesch" entfällt.)Woche 36/20Samstag, 29.08.Bitte Folgenänderung beachten:19.30 Dinner DateJanDie Datingshow mit Biss(vom 21.8.2020)("Dinner Date: Mike" entfällt.)Woche 38/20Samstag, 12.09.Bitte Folgenänderung beachten:19.30 Dinner DateSebastianDie Datingshow mit Biss(vom 10.8.2020)("Dinner Date: Lena" entfällt.)Montag, 14.09.Bitte Folgenänderung beachten:5.00 Dinner DateSebastianDie Datingshow mit Biss(vom 10.8.2020)("Dinner Date: Lena" entfällt.)Woche 39/20Samstag, 19.09.Bitte Folgenänderung beachten:19.30 Dinner DateMalteDie Datingshow mit Biss(vom 14.8.2020)("Dinner Date: Frank" entfällt.)Montag, 21.09.Bitte Folgenänderung beachten:4.55 Dinner DateMalteDie Datingshow mit Biss(vom 14.8.2020)("Dinner Date: Frank" entfällt.)Woche 40/20Samstag, 26.09.Bitte Folgenänderung beachten:19.30 Dinner DateRyuDie Datingshow mit Biss(vom 31.7.2020)("Dinner Date: Robert" entfällt.)Woche 41/20Montag, 05.10.Bitte Folgenänderung beachten:3.45 Dinner DateEduardDie Datingshow mit Biss(vom 11.8.2020)("Dinner Date: Robert" entfällt.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4688572