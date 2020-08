Baden-Baden (ots) - Der FC Bayern München krönte mit dem Erfolg in der UEFA Champions League eine einmalige Saison am Ende mit dem Triple. Bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal kommen rund 20 Sammlerstücke der Champions League-Helden unter den Hammer. Die getragenen Schuhe, Trikots und Jacken von Hansi Flick, David Alaba, Joshua Kimmich, Manuel Neuer und vielen weiteren Profis können unter www.unitedcharity.de/Specials/FC-Bayern (http://www.unitedcharity.de/Specials/FC-Bayern) ersteigert werden. Alle Erlöse werden zu 100 Prozent an Kinderhilfsprojekte weitergeleitet, darunter Kinderlachen e.V. und die Stiftung Stars4Kids.United Charity versteigert laufend Dinge und Erlebnisse, die man normalerweise nicht kaufen kann, für den guten Zweck. Das Internet-Bietverfahren ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Leben gerufen und erzielte seither mehr als 9,7 Millionen Euro. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/4688662