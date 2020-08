Bielefeld (ots) - Entgegen der Aussage des Gesundheitsministeriums drohen auch Gesundheitsämter in NRW Eltern von Kindern, die unter Corona-Verdacht stehen, bei Verstößen gegen die Quarantäne-Anordnung mit Kindesentzug. Zudem werden Eltern dazu angehalten, ihre Kinder unabhängig vom Alter in der häuslichen Quarantäne vom Rest der Familie zu isolieren. Nach Informationen der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Online-Ausgabe) gibt es in Bielefeld, im Kreis Herford sowie im Märkischen Kreis betroffene Eltern. Das NRW-Gesundheitsministerium erklärt auf Anfrage, dass es vom Vorgehen der Gesundheitsämter überrascht ist und übt scharfe Kritik: "Wir möchten betonen, dass wir die Androhung von Zwangsmitteln und die Anwendung körperlicher Gewalt in den Schreiben als unverhältnismäßig betrachten."



