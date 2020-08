Die heimischen Immobilien-Unternehmen CA Immo und S Immo haben ihre Halbjahres-Zahlen präsentiert: Die S Immo AG hat im 1. Halbjahr einen Gewinn von 16,1 Mio. Euro (gegeüber 147,9 Mio. Euro in der Vorjahresperiode) vorgelegt. Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung betrug 10,2 Mio. Euro (1. Hj. 2019: 134,1 Mio.). Wesentlich dafür seien Aufwertungen in Deutschland von insgesamt 32,9 Mio. Euro gewesen, welche die Abwertungen in CEE (-20,5 Mio. Euro) sowie die leichten Korrekturen in Österreich (-2,2 Mio. Euro) überkompensieren konnten, so das Unternehmen. Nach Nutzungsarten verteilt, musste das Unternehmen im Bereich Hotel und Handel insgesamt 17,6 Mio. Euro abwerten, das Büroportfolio erzielte Aufwertungen von 12,0 Mio. Euro (vor allem in Deutschland) und ...

