Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -29,49 Prozent, der DAX bei -1,38 Prozent und der Dow Jones bei -0,81 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2269,80 /2270,00, 1,01%)DAX ( Akt. Indikation: 13150,50 /13150,50, 0,64%) Und dann gibt es auch noch einen Austro-bezogenen Index, der heuer im Plus ist. Dies natürlich mit Augenzwinkern, da der Donaustadt-Index erst mit 30.6. startete und es auch dort die internationalen Titel sind, die aktuelll die Performance machen. Nummer 1 seit Start ist Hornbach, dieser Tage in den SDAX aufgenommen und mit 33 Prozent Plus seit Ende Juni auf der Habenseite. Der Index selbst verbuchte gestern mit 104,92 den bisher ...

