Der USD/CAD, der sich bis vor kurzem noch in einem klaren Abwärtstrend befand, hat nun ein bullisches Cross des MACD und einen kleinen bullischen "Außenstab" erlebt, was das Risiko einer Aufwärtskorrektur erhöht. Mit einer Bewegung über 1,3243/45 kann die Bewegung zur 1,3356/61 ausgebaut werden, so die Analysten der Credit Suisse. Wichtige Zitate "Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...