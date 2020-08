Sparkassenkunden mit einer Girokarte können ab sofort via Apple Pay mit ihrem iPhone bezahlen. Seit Dezember 2019 können Kunden der Sparkassen in Deutschland Apple Pay mit ihrer Kreditkarte verknüpfen. Damals kündigte die Bank aber schon an, auch Besitzern einer Giro- respektive Debitkarte Apples Bezahldienst bereitzustellen. Wie die Bank am Dienstag ankündigte, ist das neun Monate nach dem gegebenen Versprechen endlich möglich. Apple Pay mit Girokarte startet für Sparkassenkunden Laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...