In der Wiederholung nach zwei Jahren hat eine Filmproduktion im öffentlich-rechtlichen Fernsehen erst so richtig für Aufregung in den sozialen Netzwerken gesorgt. Die Rede ist von einer 90-minütigen Folge der Serie "Hotel Heidelberg" (etwa Minute 47) unter der Regie von Edzard Onneken.

Der Beitrag Deutschlandfahne: Ab in den Müll erschien zuerst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...