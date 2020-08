Die Capital Lounge GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der in Wien gelisteten Signature AG, erwirbt 15 Prozent an SolutIQ, einem Anbieter für IT-Lösungen im Bereich Smart Home. Mit über 500 erfolgreich installierten Lösungen basierend auf busbasierter Gebäudeautomation, in Kombination mit Mehrwertleistungen realisiert durch AWS, Google Cloud und Hybrid Cloud, konnte das rund 10-köpfige Team bereits zahlreiche Referenzprojekte umsetzen. Darunter realisierte das Solutiq Team das Porsche-Zentrum Aschaffenburg oder einige der zur Deichmann-Gruppe gehörende Roland Schuh Filialen, sowie große Audio & Videoinstallation in ganz Europa und voll automatisierte Luxus-Immobilien. Die Finanzierung der Beteiligung konnte ohne zusätzliche ...

