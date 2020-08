Im Rahmen des Programms "pv@hydro" errichtet Vattenfall an mehreren Wasserkraftwerken Solaranlagen. Jetzt hat der Bau der 4,3-Megawatt-Anlage im sächsischen Markersbach begonnen. Das Projekt war bei einer Photovoltaik-Ausschreibung von der Bundesnetzagentur bezuschlagt worden.In insgesamt sieben Megawatt Photovoltaik investiert Vattenfall an den Standorten seiner deutschen Pumpspeicherkraftwerke. Dabei handelt es sich um 4,3 Megawatt im sächsischen Markersbach und um weitere 2,4 Megawatt in Geesthacht in Schleswig Holstein. Wie der Energieversorger am Dienstag mitteilte, hat der Bau der Anlage ...

