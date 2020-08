Der DAX klettert bis zum Mittag um 0,7% auf 13.160 Punkte. Positive Nachrichten kommen auch vom ifo-Geschäftsklimaindex, der von 90,4 Punkten im Juli auf nun 92,6 Punkte stieg und damit die Erwartungen übertraf. Die befragten Manager schätzen ihre Geschäftsaussichten zunehmend positiver ein. Es ist der vierte Anstieg in Folge. DAX-Konzerne meistgehandeltUmsatzspitzenreiter in Stuttgart ist heute die Siemens-Aktie, die bei rund 119,66 Euro leicht zulegt. In knapp einem Monat kommt es bei Siemens ...

