Die Hauspreise stiegen im Juni in den USA stärker als erwartet. - Der US-Dollar-Index sinkt weiter in Richtung 93,00 - Der Hauspreisindex (HPI) stieg in den USA im Juni um 0,9%, wie der Monatsbericht der Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Mittwoch zeigte. Dieser Wert folgte dem Druck vom Mai von -0,2% (revidiert von -0,3%) und lag damit über ...

