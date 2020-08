In einem virtuellen Launch-Event hat Fitbit drei neue Produkte, darunter zwei Smartwatches und einen Tracker, vorgestellt. Was uns der Hersteller aber eigentlich verkaufen will, hört auf den Namen "Fitbit Premium" und ist ein Dienst, der schon für ernsthaftere Auswertungen der Smartwatch-Daten erforderlich ist. Fitbit gibt das bisherige Flaggschiff Ionic komplett auf und bringt als Nachfolger die Sense, die sich am Look der bereits bekannten Versa-Reihe orientiert. Die wird mit der Versa 3 ebenfalls aktualisiert und für die Tracker-Freunde bringt der Hersteller den optisch überaus ähnlichen Inspire 2 als Nachfolger des Inspire HR. Optisch ist alles eher ruhig, funktional haben die Fitbit-Entwickler ...

