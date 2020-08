Die Zentralbanken in den OECD-Ländern gehen explizit (wie in Japan, wahrscheinlich bald auch in den USA) oder de facto (in der Eurozone) zu einer Politik der Kontrolle der langfristigen Zinssätze über, was auch als "Renditekurvenkontrolle" bezeichnet wird. Eine klare Folge dieser Entscheidung für die Steuerung der Zinskurve ist finanzielle Instabilität: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...