NEW YORK (dpa-AFX) - Etwas später als die anderen großen Tech-Stars haben am Dienstag uch die Papiere von Facebook einen weiteren Rekord aufgestellt. Sie kletterten an der Technologie-Börse Nasdaq bis auf 279,70 Dollar und lagen zuletzt etwas darunter mit 2,3 Prozent im Plus.



Bereits Ende Juli hatten die Facebook-Papiere dank einer überraschend guten Umsatzentwicklung einen großen Satz bis auf über 255 Dollar nach oben gemacht und in den Tagen danach ihre Kletterpartie bis auf 278,89 Dollar fortgesetzt, ehe sie wieder etwas nachgaben.



Analyst Eric Sheridan von der schweizerischen Großbank UBS hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Kursziel von 242 auf 330 US-Dollar an und sieht damit noch reichlich Luft nach oben. Die Umsatzentwicklung von Facebook sollte von der zunehmenden Bedeutung des Onlinehandels profitieren, schrieb er./ajx/he

