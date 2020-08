Betroffen ist der Standort in Leopoldsdorf im Marchfelde - und zwar nach Abschluss der heurigen Rübenkampagne im Dezember, teilte die AGRANA nach einer Aufsichtsratssitzung am Dienstag mit. Wie es mit den dortigen 150 Jobs weitergeht, blieb vorerst offen. In der Fabrik in Tulln geht die Arbeit weiter. AGRANA erzeugt den "Wiener Zucker".Grund für die Schließung im kommenden Jahr ist der Rückgang von ...

