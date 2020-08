DJ Apple darf Fortnite-Entwickler nicht Zugang zu Tools verweigern

Von Sarah E. Needleman

NEW YORK (Dow Jones)--Eine Bundesrichterin in Kalifornien hat im Rechtsstreit zwischen dem Entwickler des Computerspiels Fortnite und Apple dem Entwicklungsunternehmen Epic Games teilweise recht gegeben. Die Richterin, Yvonne Gonzalez Rogers, entschied, dass Epic Games den Zugang zu den Software-Entwicklungs-Tools von Apple behalten darf, aber dass Apple den Fortnite-Blockbuster vorerst nicht wieder im App Store verfügbar machen muss.

Apple hatte angekündigt, Epic am 28. August den Zugang zu Tools, die für Vertrieb und Software-Aktualisierung auf den Apple-Geräten benötigt werden, zu entziehen, falls Epic nicht das mobile Bezahlsystem entferne, das es bei Fortnite eingeführt hat. Diese umgeht Apples 30-prozentige Provision für In-App-Käufe.

Durch seine Entscheidung habe Apple "Unbeteiligte und ein Entwickler-Ökosystem von Dritten benachteiligt", schrieb Richterin Gonzalez Rogers in ihrer Urteilsbegründung.

Die nächste Anhörung in diesem Fall ist für den 28. September angesetzt. In seiner Klage fordert Epic das Gericht auf, Apples wettbewerbswidriges Verhalten in seinem App Store zu stoppen und den Wettbewerb wieder herzustellen.

Epic hat sowohl Apple als auch Alphabets Google am 13. August verklagt, nachdem beide Unternehmen Fortnite aus ihren App Stores entfernt hatten.

Der Rechtsstreit könnte weitreichende Auswirkungen auf den globalen Markt für mobile Apps haben.

