Straubing (ots) - Tatsächlich findet man keine Logik in der Wiederabschaffung, es sei denn, eine finanzielle. Denn nicht wenige, die aus Risikogebieten zurückkehren (zu denen inzwischen auch fast ganz Spanien sowie wichtige Reiseziele in Frankreich und Kroatien zählen), dürften weder Lust verspüren, sich in eine 14-tägige Selbstisolation zu begeben, noch, sich einem womöglich kostenpflichtigen Test zu unterziehen. Die Konsequenz: Sie werden sich den Verpflichtungen entziehen und schummeln. Auf dem Landwege ist das ganz einfach.



