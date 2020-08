Tagesausblick für 26.08.: DAX stagniert. Wasserstoffaktien im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Der ifo-Geschäftsklimaindex fiel etwas besser aus als von vielen Experten erwartet. Damit legte der viel beobachtete deutsche Frühindikator den vierten Monat in Folge zu. Nach deutlichen Kursaufschlägen zu Markteröffnung bröckelten die Kursgewinne von DAX & Co im Tagesverlauf dennoch größtenteils wieder ab. Ein mauer Start an der Wall Street konnte ebenfalls keine Impulse setzen. So schloss der DAX wenig verändert bei rund 13.060 Punkten und der EuroStoxx50 bei 3.335 Punkten.

Am Anleihemarkt legten die Renditen teilweise kräftig zu. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg um sechs Punkte auf -0,427 Prozent. Die Rendite für vergleichbare US-Papiere liegt aktuell bei 0,705. Die Edelmetalle schwächelten heute. Gold testet die technisch wichtige Unterstützungsmarke von 1.920 US-Dollar. Am Ölmarkt tut sich erneut etwas. Die Notierung für ein Barrel Brent knackte heute die Widerstandsmarke von 45,50 US-Dollar!

Unternehmen im Fokus

Die Aktien von Deutsche Post, Münchener Rück und Südzucker profitierten von positiven Analystenkommentaren. MTU Aero Engines legte nach der starken Performance von gestern heute noch einmal nach und steuert nun das Monatshoch an. Nordex wurde von einem Großauftrag beflügelt. CTS Eventim gelang der Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 36 und setzte sich heute an die MDAX-Spitze. Zalando markierte ein neues Allzeithoch. Bei Covestro kam es nach der jüngsten Rally zu Gewinnmitnahmen

Nel wird morgen Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlichen. Die Daten könnten nicht nur die Aktie, sondern auch den Sektor und damit den Global Hydrogen Index maßgeblich bewegen.

Wichtige Termine

USA - Verbrauchervertrauen

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.100/13.200/13.300 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.800/12.900/13.000 Punkte

Der DAX eröffnete mit einem Gap nach oben. Im Bereich von 13.200 Punkten wurde die Luft jedoch etwas dünn und eine Konsolidierung setzte ein. Zwischen 12.900 und 13.000 Punkten findet der Index weiterhin eine breite Unterstützung. Solange diese Zone nicht unterschritten wird, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.200/13.300 Punkte. Ein signifikanter Stimmungsumschwung zeichnet sich frühestens unterhalb von 12.670 Punkten ab.

DAX in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 04.08.2020 - 25.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.08.2013 - 25.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR03FZ 5,68 11.600 14.000 15.10.2020 DAX HR03G7 7,16 12.000 14.800 15.10.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.08.2020; 17:43 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

