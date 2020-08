Aqua Sphere, die führende Marke für Schwimm- und Triathlon-Ausrüstung, kündigte heute an, dass die Triathlon-Weltmeisterin Mirinda "Rinny" Carfrae dem Team als globale Markenbotschafterin beitreten wird. Als Teil des Athletenteams von Aqua Sphere wird Carfrae trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen und dabei die branchenführende Produktpalette von Aqua Sphere nutzen, die von Trainingsausrüstung bis hin zu Performance-Schwimmanzügen und Schwimmbrillen reicht.

Carfrae, dreimalige Ironman-Weltmeisterin, wird zusammen mit ihrem Ehemann und Weltmeisterkollege Timothy O'Donnell zur weltweiten Expansion der Marke beitragen. Carfrae und O'Donnell sind Teil der wachsenden Liste von Eliteathleten bei Aqua Sphere, zu der unter anderem auch Weltmeister Terenzo Bozzone gehört.

"Ich freue mich sehr, an der Seite meines Mannes Tim dem Aqua-Sphere-Team beizutreten. Ich schätze die langfristige Vision der Marke und bin zuversichtlich, dass Tim und ich sofort etwas bewirken können, vor allem, wenn es um das Produktdesign in der Rubrik 2021 geht," sagte Carfrae. "Aqua Sphere hat eine erhebliche globale Reichweite und die breite Palette an Kategorien entspricht all unseren Trainings- und Wettkampfanforderungen. Die Brillen passen großartig und bieten perfekte Klarheit, und ich kann es kaum erwarten, in der entsprechenden Ausrüstung zu fahren, sobald wir wieder Wettbewerbe starten. Jeder, mit dem wir bei Aqua Sphere zusammengearbeitet haben, teilt eine unglaubliche Leidenschaft für die Marke und hat uns wie eine Familie aufgenommen. Und ja, die Kinderbrillen sind auch Izzy-tauglich."

Als führendes Unternehmen in der Entwicklung neuer und innovativer Schwimmsport-Produkte für Athleten aller Alters- und Leistungsklassen hat Aqua Sphere Carfrae für das gesamte Produktportfolio des Unternehmens gewonnen, darunter Schutzbrillen, Schwimmbekleidung, Triathlon-Nassanzüge und -Speedsuits sowie Schwimm-Fitness- und Trainingszubehör. Sie wird außerdem ihre einzigartige Perspektive und ihren Einblick in zukünftige Produktinnovationen einbringen.

"Rinny ist eine Weltklasse-Athletin, die sich ihrem Sport und ihrer Familie widmet, und wir sind glücklich, sie in unserem Team bei Aqua Sphere zu haben", sagte Andrew Gritzbaugh, General Manager von Aqua Lung, der Muttergesellschaft von Aqua Sphere. "Als eine der höchstdekorierten Triathletinnen der Welt sind ihre Erfahrung, ihr Wissen und ihr Talent willkommene Ressourcen für die Marke Aqua Sphere, während wir unsere Spitzenposition in unserer Kategorie im Triathlonbereich weiter festigen."

Ursprünglich aus Australien stammend und jetzt in Boulder, Colorado, wohnhaft, ist Carfrae einer der erfolgreichsten Triathleten der Welt. Sie hat drei Ironman-Weltmeisterschaften in den Jahren 2010, 2013 und 2014 gewonnen, und ihr Laufstreckenrekord aus dem Jahr 2014 ist bis heute gültig (2:50:26). Mit über 50 Siegen bei Großveranstaltungen auf der ganzen Welt und sieben Podiumsplatzierungen in Kona innerhalb eines Jahrzehnts gilt Carfrae als eine der größten Triathletinnen aller Zeiten.

Carfrae bereitet sich derzeit auf die Teilnahme an Ironman-Weltmeisterschaften vor für Kona im Jahr 2021.

Über AQUA SPHERE

Aqua Sphere wurde 1998 in Genua, Italien, gegründet und ist die führende Marke für Schwimm- und Triathlon-Ausrüstung. Mit der Einführung der innovativen Seal Mask der ersten Schwimm-Maske der Welt setzte das Unternehmen den Industriestandard und ist auch heute noch ein Innovationsträger mit einem kompletten Sortiment an Premium-Produkten, darunter Schutzbrillen, Schwimmbekleidung, Triathlon-Neoprenanzüge, Speedsuits sowie Schwimm-Fitness- und Trainingszubehör. Die Designs haben den Respekt und die loyale Anhängerschaft vieler Prominenter und bemerkenswerter Athleten gewonnen, darunter der weltweit meistausgezeichnete Olympionike Michael Phelps, mit dem Aqua Sphere die Marke Phelps, eine globale Marke für Performance-Schwimmbekleidung, auf den Markt gebracht hat. Zusammen mit der Muttergesellschaft Aqua Lung und mit Unterstützung eines internationalen Vertriebsnetzes hat sich Aqua Sphere zu einem weltweiten Unternehmen entwickelt, das eine beispiellose Design-, Entwicklungs- und Fertigungskompetenz verkörpert und über eine globale Präsenz in mehr als 60 Ländern verfügt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.AquaSphereSwim.com.

