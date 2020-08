Düsseldorf (ots) - Der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), hat die russische Staatsführung im Fall des mutmaßlich vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny zu rascher Aufklärung aufgefordert und an ähnliche Fälle erinnert. "Der Anschlag auf das Leben des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny weckt schlimmste Erinnerungen an eine Reihe ähnlicher Fälle in den vergangenen Jahren", sagte Roth der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Die russische Führung sollte schon allein deswegen ein hohes Interesse an einer rückhaltlosen und raschen Aufklärung dieser schrecklichen Tat haben", sagte der SPD-Politiker. "Sie muss glaubhaft und entschieden jedem entgegentreten, der die Bedrohung von Leib und Leben als legitimes Mittel politischer Auseinandersetzung ansieht", sagte Roth.



