Warren Buffett ist in der jüngsten Vergangenheit häufiger für eine Überraschung gut: Nachdem er gegen den eigenen Rat Airline-Aktien gekauft hatte, stieß er diese im Frühjahr nach wenigen Jahren bereits wieder ab, trennte sich von Bankaktien und sichert sein Portfolio nun wohl mit Gold, das er in der Vergangenheit verschmähte, ab. Was folgt als nächstes?? Buffett stößt Airlines ab und reduziert Beteiligung an einigen US-Großbanken? Barrick Gold neu im Berkshire Hathaway-Portfolio? Ändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...