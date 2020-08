WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Republikaner haben bei ihrem Parteitag Donald Trumps demokratischen Herausforderer Joe Biden als Kriegstreiber dargestellt. Biden habe "durchweg mehr Kriege gefordert", sagte Senator Rand Paul bei seinem Auftritt. Biden habe für den Krieg im Irak gestimmt und "Kriege in Serbien, Syrien, Libyen" unterstützt. "Ich befürchte, Biden wird sich wieder für Krieg entscheiden", sagte Paul. "Biden wird weiterhin unser Blut und unsere Reichtümer vergeuden. Präsident Trump wird unsere Helden nach Hause bringen."



Biden hatte 2002 tatsächlich mit der Mehrheit des US-Senats für den Miliäreinsatz im Irak durch den damaligen republikanischen Präsidenten George W. Bush gestimmt, bezeichnete dies aber erstmals 2005 als Fehler. Trump antwortete CNN zufolge 2002 in einem Interview auf die Frage, ob er für die Irak-Invasion war: Ich vermute, ja. 2004 sprach Trump dann von einem "fürchterlichen Fehler".



Paul war vor vier Jahren auch ein republikanischer Anwärter auf die US-Präsidentschaft. In einer Debatte hatte er damals unter anderem davor gewarnt, Trump die Kontrolle über die Atomwaffen anzuvertrauen./so/DP/zb

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de