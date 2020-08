BERLIN (dpa-AFX) - Der scheidende Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Dirk Wiese, hat für weiteren Dialog mit Moskau geworben. "In der internationalen Politik kann man sich seine Tanzpartner nicht aussuchen. Probleme müssen angesprochen werden, das ist doch keine Frage. Aber wichtig ist aus meiner Sicht, dass man überhaupt spricht", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). "Gerade in einer schwierigen Lage wie der aktuellen wäre Sprachlosigkeit zwischen Deutschland und Russland das Schlimmste."



Wiese forderte, der mutmaßlichen Giftanschlag auf den Kremlkritiker Alexei Nawalny müsse restlos aufgeklärt werden. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Der Bundestagsabgeordnete gibt seinen Posten als Russland-Beauftragter ab. Zu Wieses Nachfolger will das Kabinett an diesem Mittwoch den SPD-Politiker Johann Saathoff bestimmen./zeh/DP/zb

