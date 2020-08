BERLIN (dpa-AFX) - Soziale Dienstleister wie Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sollen weiter vor existenzbedrohenden Problemen wegen Einschränkungen in der Corona-Krise geschützt werden. Union und SPD beschlossen dazu im Koalitionsausschuss in der Nacht zu Mittwoch eine Verlängerung von Regeln zum Erhalt der Einrichtungen. Betroffen sind etwa auch Versorgungs- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen der Arbeitsförderung und Anbieter von Sprachkursen. Die Träger sollen durch das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz, das nun bis 31. Dezember 2020 gelten soll, Zahlungen an die sozialen Dienstleister und Einrichtungen leisten - und zwar unabhängig davon, ob diese ihre ursprünglich vereinbarte Leistung tatsächlich erbringen./bw/DP/zb

