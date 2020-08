DJ MÄRKTE ASIEN/Zunehemende Corona-Bedenken sorgen für Abgaben

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit Abgaben zeigen sich zur Wochenmitte die Aktienmärkte in Ostasien und Australien. Teilnehmer sprechen von einem zurückhaltenden Handel aufgrund der Sorge vor einer weiteren Verschärfung der Coronavirus-Pandemie. Der Markt bewege sich derzeit zwischen der Hoffnung auf einen Impfstoff und der Angst vor erneuten Beschränkungen mit weiteren negativen Auswirkungen auf die Konjunktur, so ein Beobachter. "Eine erneute Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie dürfte die Märkte belasten", so Kiwoom Securities.

Dazu kommen die politischen Unsicherheiten. Zwar haben hochrangige Vertreter aus den USA und China zur Entschärfung des Handelskonflikts wieder miteinander gesprochen und vereinbart, auf eine Deeskalation hinzuarbeiten, doch echte Fortschritte waren nicht zu erkennen. Auch hatte zuletzt US-Präsident Donald Trump ein Scheitern der Gespräche nicht ausgeschlossen. Der in seine heiße Phase getretene US-Wahlkampf könnte zudem eine Einigung erschweren, so die Befürchtung.

Seoul dreht ins Minus - Tokio mit Abgaben

Der Nikkei-225 zeigt sich mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 23.236 Punkte, belastet vor allem von Abgaben im Immobilien-Sektor. Die Aktien von Daiwa House Industry büßen 2,1 Prozent ein und für die Papiere von Sumitomo Realty & Development geht es 2,2 Prozent abwärts. Händler verweisen zur Begründung auf die Unsicherheiten, wie sich die Pandemie weiter entwickeln wird.

Der Kospi verliert 0,2 Prozent. In Südkorea wurden 320 Neuinfektionen innerhalb eines Tages vermeldet. Auch in China zeigen sich die Indizes mit negativen Vorzeichen. Der Schanghai-Composite fällt um 1,1 Prozent auf 3.337 Punkte, für den Hang-Seng-Index geht es um 0,3 Prozent abwärts.

IPO-Pläne treiben Toshiba-Aktie an

Die Aktie von Toshiba verbessert sich um 3,5 Prozent. Hintergrund sind Berichte, wonach der Chip-Hersteller Kioxia Holdings, an dem Toshiba eine Beteiligung von 40 Prozent hält, im Oktober eine Börsengang plant.

Auch in Singapur, wo es für den Straits Times um 1,1 Prozent abwärts geht, führen die Werte aus dem Immobiliensektor die Verliererliste an. Die Aktien von UOL Group verlieren 1,8 Prozent, für CapitaLand geht es um 1,6 Prozent nach unten und City Developments geben um 1,1 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.105,50 -0,91% -8,66% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.235,84 -0,26% -2,84% 08:00 Kospi (Seoul) 2.361,95 -0,20% +7,48% 08:00 Schanghai-Comp. 3.337,03 -1,08% +9,41% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.400,35 -0,34% -9,50% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.531,31 -1,08% -21,23% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.546,64 -0,54% -1,27% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:24 % YTD EUR/USD 1,1820 -0,1% 1,1834 1,1816 +5,4% EUR/JPY 125,79 -0,1% 125,90 125,46 +3,2% EUR/GBP 0,8998 -0,0% 0,9000 0,9029 +6,3% GBP/USD 1,3135 -0,1% 1,3148 1,3086 -0,9% USD/JPY 106,44 +0,0% 106,39 106,19 -2,1% USD/KRW 1187,50 -0,1% 1187,50 1186,41 +2,8% USD/CNY 6,9128 -0,1% 6,9128 6,9109 -0,7% USD/CNH 6,9001 -0,1% 6,9053 6,9066 -0,9% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7505 7,7504 -0,5% AUD/USD 0,7191 -0,1% 0,7195 0,7172 +2,6% NZD/USD 0,6550 +0,0% 0,6547 0,6523 -2,7% Bitcoin BTC/USD 11.377,26 +0,7% 11.302,76 11.588,76 +57,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,36 43,35 +0,0% 0,01 -24,3% Brent/ICE 46,00 45,86 +0,3% 0,14 -25,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.926,06 1.928,40 -0,1% -2,35 +26,9% Silber (Spot) 26,37 26,48 -0,4% -0,11 +47,7% Platin (Spot) 929,15 930,25 -0,1% -1,10 -3,7% Kupfer-Future 2,94 2,93 +0,2% +0,01 +4,3% ===

