INSOLVENZEN - Für Unternehmen, die sich wegen der Coronakrise überschuldet haben, wird die Insolvenzantragspflicht bis Ende 2020 ausgesetzt. Nur zahlungsunfähige Unternehmen müssen ab Oktober wieder Insolvenz anmelden, sobald das seit März geltende Moratorium endet. Das verlautet aus Branchenkreisen. Durch die neue Regelung wird absehbar die Zahl der sogenannten Zombieunternehmen wachsen, deren Gewinn kaum ausreicht, um die Schuldzinsen zu zahlen. "Wir gehen in Europa vor der Pandemie von rund 13.000 Firmen mit Umsätzen von rund 500 Milliarden Euro aus, die Zombies sind", sagte Euler-Hermes-Deutschlandchef Ron van het Hof der Börsen-Zeitung. "Durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht in Deutschland und zahlreiche Liquiditäts- und Sofortmaßnahmen im Zuge der Pandemie dürfte die Anzahl stark gestiegen sein und der Verschuldungsgrad von vielen Unternehmen stark zugenommen haben. Für sie dürfte es zunehmend eng werden." Trotz des teils fortgesetzten Moratoriums wird nun ab Oktober eine Pleitewelle erwartet. Insgesamt dürften die Pleiten in Deutschland laut Euler Hermes bis 2021 um 12 Prozent auf dann etwa 21.000 Fälle ansteigen. (Börsen-Zeitung S. 7)

FLUGHÄFEN - Die Situation vieler Flughäfen dürfte in den kommenden Wochen noch prekärer werden. Zwar hat die EU-Kommission am 11. August finanzielle Hilfen für die deutschen Flughäfen, die fast alle in der Hand von Kommunen, Ländern und teilweise auch dem Bund liegen, genehmigt. Doch die Bedingungen dafür sind sehr eng gefasst. "Die EU hat Finanzhilfen für Flughäfen freigegeben - aber nur für die Ausfälle während des kompletten Lockdowns", so Beisel. Bei vielen Gesellschaftern würde es zudem noch an der Bereitschaft zur Unterstützung fehlen. (Handelsblatt S. 18)

KFZ-STEUER - Käufer von neuen Autos müssen deutlich mehr Kraftfahrzeugsteuer zahlen als früher. Grund dafür sind strengere CO2-Abgastests, die vor rund zwei Jahren eingeführt wurden und nun zu einer höheren Steuerlast führen. Dies geht aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums an den Finanzausschuss des Bundestags hervor. Die Steigerung beträgt fast 40 Prozent. (FAZ S. 15)

