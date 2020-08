Aktien: Moderna gefragt - Cansino-Impfstoff in Phase III

Anzeige / Werbung Während mögliche Corona-Impfstoffkandidaten von US-Konzernen oder aus Europa derzeit erst klinischen Studien der sogenannten Phase II getestet werden, ist der chinesische Pharmakonzern Cansino Biologics schon eine Stufe weiter. Für seinen Impfstoffkandidaten Ad5-nCov startete das Unternehmen eine Phase-III-Untersuchung. Den Angaben zufolge sind 625 Erwachsene daran beteiligt. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Die Studie wird laut Cansino in Russland durchgeführt. Weitere großangelegte Untersuchungen seien in Brasilien und Saudi-Arabien vorgesehen. Der Impfstoff war bereits nach einer Phase-II-Studie für das chinesische Militär zugelassen worden. In der Regel erfolgt die Zulassung eines Impfstoffes durch die Behörden erst nach einem erfolgreichen Ausgang einer Phase-III-Studie mit oft mehreren tausend Probanden. Allerdings hatte jüngst auch das russische Pharmaunternehmen Biocad diese dritte Phase übersprungen. Biocads Mittel mit dem Wirkstoff Adenovirus wurde nach der frühen Zulassung durch Russlands Behörden als erster Covid-19-Impfstoff auf den Markt gebracht. Moderna-Aktie vor entscheidendem Test Wie wirksam diese Impfstoffe sind, wurde bereits intensiv diskutiert. Die EU jedenfalls hat bekundet, sich den Impfstoff von Moderna sichern zu wollen. Die Moderna-Aktie steht allerdings unter Druck und testet die Unterstützung bei rund 65 Dollar. Der leichte Aufwärtstrend wurde bereits gebrochen, ein weiterer Bruch einer Unterstützung wäre kein gutes Zeichen. Enthaltene Werte: US60770K1079,CNE100003F01,NL0015436031

