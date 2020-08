DJ Aroundtown plant trotz Schwäche im Hotelportfolio mit mehr Gewinn

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilienkonzern Aroundtown hat die Auswirkungen der Pandemie im ersten Halbjahr zu spüren bekommen. Dank des Zusammenschlusses mit TLG legten die Mieteinnahmen zwar insgesamt kräftig zu, im Hotelportfolio, das 23 Prozent des Gesamtportfolios ausmacht, musste der MDAX-Konzern allerdings kräftige Einbußen hinnehmen. Für das Gesamtjahr traut sich Aroundtown trotz der Unsicherheit nun wieder eine Prognose zu und rechnet auch dank Verkäufen in Milliardenhöhe mit einem Anstieg des operativen Ergebnisses.

Im Zeitraum von Januar bis Juni steigerte das Unternehmen die Mieteinnahmen um 40 Prozent auf 359 Millionen Euro, vor allem dank der zum 19. Februar konsolidierten TLG Immobilien. Die sogenannte Collection Rate lag wegen der pandemiebedingten Einbußen im Hotelsektor allerdings nur bei 84 Prozent, bereinigt um Hotels hätte sie bei 95 Prozent gelegen. Im Juli hat sich der Wert nach Unternehmensangaben verbessert. Bei Hotels lag die Collection Rate bei 33 Prozent nach 21 Prozent im zweiten Quartal.

Angesichts der Unsicherheit über die Erholung der Hotelindustrie hat Aroundtown Rückstellungen in Höhe von 35 Millionen Euro gebildet, was 53 Prozent der verschobenen Mietzahlungen entspricht.

Das Betriebsergebnis FFO 1, eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft, stieg im Halbjahr um 30 Prozent auf 312 Millionen Euro. Der FFO je Aktie lag damit bei 23 Cent.

Unter dem Strich sackte der Gewinn nach Anteilen Dritter jedoch wegen höherer Ausgaben und eines schwachen Finanzergebnisses auf 486 von 765 Millionen Euro im Vorjahr ab. Im zweiten Quartal lag er bei 303 nach 354 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie betrug 22 Cent.

Im laufenden Jahr rechnet Aroundtown mit einem FFO von 460 bis 485 Millionen Euro nach 446 Millionen im Vorjahr. Der FFO je Aktie soll inklusive der Belastungen aus der Corona-Pandemie 25 bis 28, ohne die Belastungen 34 bis 36 (Vorjahr 38) Cent betragen. Die Prognose berücksichtigt die Auswirkungen bereits unterzeichneter Verkäufe im Volumen von 1 Milliarden Euro plus weitere Nettoverkäufe in derselben Größenordnung. Das laufende Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen werde dieses Jahr nur minimale Auswirkungen haben, so Aroundtown.

August 26, 2020

