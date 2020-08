DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die chinesische Zentralbank pumpt weitere Milliardensummen zur Stützung in das Bankensystem. Über Reverse-Repo-Geschäfte wurden am Mittwoch 200 Milliarden Yuan oder umgerechnet 24,5 Milliarden Euro bereitgestellt, wie die People's Bank of China (PBOC) mitteilte. Der 14-tägige Reverse-Repo-Satz wurde nicht angetastet, er liegt damit weiter bei 2,2 Prozent. Die PBOC hatte dem Bankensystem vergangene Woche 700 Milliarden Yuan Liquidität über eine Fazilität mit einer Laufzeit von einem Jahr zur Verfügung gestellt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli PROGNOSE: +5,0% gg Vm zuvor: revidiert +7,6% gg Vm; vorläufig +7,3% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.448,50 -0,01% Nasdaq-100-Indikation 11.750,50 +0,07% Nikkei-225 23.291,84 -0,02% Hang-Seng-Index 25.493,78 +0,03% Kospi 2.374,50 +0,33% Shanghai-Composite 3.347,75 -0,77% S&P/ASX 200 6.121,20 -0,65%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer uneinheitlichen zeigen sich zur Wochenmitte die Börsen in Ostasien und Australien. Teilnehmer sprechen von einem zurückhaltenden Handel aufgrund der Sorge vor einer weiteren Verschärfung der Coronavirus-Pandemie. Der Markt bewege sich derzeit zwischen der Hoffnung auf einen Impfstoff und der Angst vor erneuten Beschränkungen mit weiteren negativen Auswirkungen auf die Konjunktur, so ein Beobachter. "Eine erneute Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie dürfte die Märkte belasten", so Kiwoom Securities. Dazu kommen die politischen Unsicherheiten. Zwar haben hochrangige Vertreter aus den USA und China zur Entschärfung des Handelskonflikts wieder miteinander gesprochen und vereinbart, auf eine Deeskalation hinzuarbeiten, doch echte Fortschritte waren nicht zu erkennen. Auch hatte zuletzt US-Präsident Donald Trump ein Scheitern der Gespräche nicht ausgeschlossen. Der in seine heiße Phase getretene US-Wahlkampf könnte zudem eine Einigung erschweren, so die Befürchtung. Der Nikkei-225 zeigt sich mit einem Minus, belastet vor allem von Abgaben im Immobilien-Sektor. Die Aktie von Toshiba legt deutlich zu. Hintergrund sind Berichte, wonach der Chip-Hersteller Kioxia Holdings, an dem Toshiba eine Beteiligung von 40 Prozent hält, im Oktober eine Börsengang plant.

US-NACHBÖRSE

Die Ergebnisse von Hewlett Packard für das dritte Quartal lagen über den Erwartungen der Analysten. Zwar hat der Konzern die Auswirkungen der Covid-19-Krise weiterhin zu spüren bekommen, jedoch war die Belastung nicht so hoch wie im Vorquartal. Die Papiere legten um 6,1 Prozent auf 9,90 Dollar zu. Die Salesforce-Aktie schoss um 13,5 Prozent auf 245,10 Dollar nach oben. Der Konzern hat im zweiten Quartal sowohl Umsatz als auch Gewinn deutlich gesteigert. Zudem wurde die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Papiere von Toll Brothers kletterten um 2,2 Prozent auf 47,05 Dollar. Der Hausbauer hat mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Markterwartungen übertroffen. Urban Outfitters verbesserten sich um 12,7 Prozent auf 23,45 Dollar. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal unerwartet einen Gewinn verbucht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.248,51 -0,21 -59,95 -1,02 S&P-500 3.443,62 0,36 12,34 6,59 Nasdaq-Comp. 11.466,47 0,76 86,75 27,79 Nasdaq-100 11.721,81 0,82 95,63 34,22 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 713,3 Mio 773,3 Mio Gewinner 1.460 2.170 Verlierer 1.521 841 Unverändert 98 75

Uneinheitlich - Erneut gab es eine Art Kampf zwischen zwischen Corona-Gewinnern und Konjunkturzyklikern. Hatten am Vortag letztere die in der Krise starken Technologiewerte überholt, gestützt von positiven Nachrichten von der Impfstofffront, lagen nun wieder die vor allem an der Nasdaq gelisteten Technologiewerte vorn. Positive Signale im US-chinesischen Dauerstreit stützten die Kurse. Daneben stand der Umbau des Dow-Jones-Index im Fokus: Diesen müssen Exxon, Pfizer und Raytheon verlassen. Sie werden ersetzt durch Salesforce, Amgen und Honeywell. Exxon Mobil, Pfizer und Raytheon büßten bis zu 3,2 Prozent ein, Salesforce, Amgen und Honeywell zogen um bis zu 5,4 Prozent an. Umgesetzt werden die Änderungen am 31. August.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 0,8 0,15 -104,5 5 Jahre 0,28 0,8 0,28 -164,1 7 Jahre 0,49 1,4 0,47 -176,2 10 Jahre 0,69 2,9 0,66 -175,9 30 Jahre 1,39 3,2 1,36 -167

Die Hoffnung auf eine Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit belastete die Stimmung für die vermeintlich sicheren Rentenpapiere. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 2,9 Basispunkte auf 0,69 Prozent. Die Kernbotschaft ist, dass sich beide Seiten an das Phase-Eins-Abkommen gebunden fühlen, sagte ein Rentenstratege.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:24 % YTD EUR/USD 1,1814 -0,2% 1,1834 1,1816 +5,3% EUR/JPY 125,67 -0,2% 125,90 125,46 +3,1% EUR/GBP 0,8995 -0,1% 0,9000 0,9029 +6,3% GBP/USD 1,3134 -0,1% 1,3148 1,3086 -0,9% USD/JPY 106,38 -0,0% 106,39 106,19 -2,1% USD/KRW 1186,48 -0,1% 1187,50 1186,41 +2,7% USD/CNY 6,9036 -0,1% 6,9128 6,9109 -0,9% USD/CNH 6,8990 -0,1% 6,9053 6,9066 -1,0% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7505 7,7504 -0,5% AUD/USD 0,7197 +0,0% 0,7195 0,7172 +2,7% NZD/USD 0,6553 +0,1% 0,6547 0,6523 -2,6% Bitcoin BTC/USD 11.366,76 +0,6% 11.302,76 11.588,76 +57,7%

Der Euro zog nach den positiven Konjunktursignalen aus Deutschland an. Im späten US-Handel lag er bei 1,1836 Dollar, verglichen mit rund 1,1790 zum Start in den Tag. Zugleich litt der Dollar unter dem enttäuschend ausgefallenen US-Verbrauchervertrauen. Der Dollar-Index gab um 0,3 Prozent nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,35 43,35 0% 0,00 -24,3% Brent/ICE 46,02 45,86 +0,3% 0,16 -25,9%

Die Preise für Erdöl zogen an und profitierten von den Schlagzeilen zu den US-chinesischen Gesprächen. Eine Entspannung im Handelsstreit könnte die Nachfrage befeuern, hieß es. Zudem wurden die Preise gestützt von den Tropenstürmen im Golf von Mexiko, von denen einer im Verlauf des US-Handels auf Hurrikan-Niveau hochgestuft wurde. Diese zwingen Ölbohrplattformen zur Einstellung der Förderung auf See, betroffen sind aber auch Ölanlagen an Land. Das Fass US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 43,39 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 1,7 Prozent auf 45,90 Dollar. Im Späthandel und im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch laufen die Preise seitwärts, nachdem ein US-Branchenverband rückläufige US-Ölvorräte für die vergangenen Woche gemeldet halt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.921,58 1.928,40 -0,4% -6,82 +26,6% Silber (Spot) 26,30 26,48 -0,7% -0,18 +47,3% Platin (Spot) 925,85 930,25 -0,5% -4,40 -4,1% Kupfer-Future 2,94 2,93 +0,3% +0,01 +4,3%

Gold verbilligte sich, erholte sich im Verlauf allerdings deutlich vom Tagestief. Die Feinunze verlor 0,2 Prozent auf 1.929 Dollar. Ähnlich wie am Rentenmarkt büßte das Edelmetall an Attraktivität als sicherer Hafen angesichts der positiven Stimmung am Finanzmarkt. Seit dem Rekordhoch am 7. August hat der Preis bereits knapp 8 Prozent verloren.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Der afrikanische Kontinent könnte nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Höhepunkt der Corona-Pandemie hinter sich gelassen haben. Es sei zu sehen, dass "so etwas wie ein Höhepunkt" erreicht worden sei, und nun gingen die täglich gemeldeten neuen Fallzahlen in der Region herunter, heißt es.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sanken in der zurückliegenden Woche um 4,5 Millionen Barrelegangen, wie aus Daten des American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war bereits ein Minus von 4,3 Millionen berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 6,4 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 3,0 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,6 Millionen Barrel.

USA/IRAN

Der UN-Sicherheitsrat hat einen Vorstoß der USA zur Wiedereinsetzung von Sanktionen gegen den Iran abgeblockt. 13 der 15 Mitgliedstaaten des Sicherheitsrats hatten sich zuvor in einem Brief an die indonesische Präsidentschaft gegen die US-Initiative ausgesprochen.

APPLE

August 26, 2020 01:41 ET (05:41 GMT)

August 26, 2020 01:41 ET (05:41 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Eine Bundesrichterin in Kalifornien hat im Rechtsstreit zwischen dem Entwickler des Computerspiels Fortnite und Apple dem Entwicklungsunternehmen Epic Games teilweise recht gegeben. Sie entschied, dass Epic Games den Zugang zu den Software-Entwicklungs-Tools von Apple behalten darf, aber dass Apple den Fortnite-Blockbuster vorerst nicht wieder im App Store verfügbar machen muss.

CISCO

verstärkt sich mit einem Anbieter von Technologie zur Geräuschunterdrückung und Verbesserung der Sprachqualität in Konferenzen. Wie der US-Konzern mitteilte, übernimmt er das nicht börsennotierte Unternehmen Babblelabs, das mit künstlicher Intelligenz (AI) arbeitet. Einen Kaufpreis nannte Cisco nicht.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

hat im dritten Geschäftsquartal zwar die Auswirkungen der Covid-19-Krise weiterhin zu spüren bekommen, allerdings war die Belastung nicht so hoch wie im Vorquartal. Der Umsatz ging um 5 Prozent auf 6,82 Milliarden Dollar zurück. Der Gewinn je Aktie betrug 0,32 Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 0,23 Dollar je Aktie und einem Umsatz von 6,06 Milliarden Dollar gerechnet.

SALESFORCE

hat im seinem Zweitquartal den Umsatz um fast 30 Prozent auf 5,15 Milliarden Dollar gesteigert. Unter dem Strich verdiente das designierte Mitglied im Dow-Jones-Index 2,63 Milliarden Dollar oder 2,85 Dollar je Aktie, auf bereinigter Basis 1,44 (Vorjahr: 0,66) Dollar. Der SAP-Wettbewerber hatte selbst als Messlatte für den Umsatz zwischen 4,89 und 4,93 Milliarden Dollar genannt und für den bereinigten Gewinn je Aktie 66 bis 67 Cent. Das Unternehmen erhöhte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 20,7 bis 20,8 nach zuvor 20 Milliarden Dollar. Auch die Gewinnprognose wurde angehoben.

