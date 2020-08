Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Dem DAX ist am Dienstag im späten Handel die Puste ausgegangen. War der Handel noch sehr schwungvoll gestartet, sorgte eine schwächelnde Wall Street am Nachmittag für schwindende Gewinne. Am Ende schloss der DAX 0,04 Prozent tiefer bei 13.062 Punkten. Marktidee: SAP. Die Aktie von SAP befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach der Ausbildung des Corona-Crash-Tiefs im März gelang ihr bereits im Juli der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch. Ausgehend von der neuen Bestmarke vollzog der Wert einen Rücksetzer. Die mehrwöchige Stauzone konnte die SAP-Aktie am Montag dieser Woche nach oben verlassen und strebt nun erneut in Richtung 143,20 Euro.