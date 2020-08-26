BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 49 (51) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 85 (87) EUR - 'EQUAL WEIGHT'COMMERZBANK HEBT QIAGEN AUF 'BUY' (HOLD)JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 46 (41,50) EUR - 'HOLD'MAINFIRST HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 54 (42) EUR - 'BUY'RBC HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 99 (98) EUR - 'OUTPERFORM' BARCLAYS SENKT EQUINOR AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 165 NOKBARCLAYS HEBT REPSOL AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 10 EURBARCLAYS SENKT SHELL AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 1500PENCE BARCLAYS SENKT SHELL B AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 1500 PENCEBERENBERG HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 9,50 (9) EUR - 'BUY' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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