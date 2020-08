Der Luxemburger Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown wagt nach den ersten sechs Monaten eine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2020. Für das laufende Jahr peilt Aroundtown nun einen operativen Gewinn (FFO1) von 460 bis 485 Millionen Euro an, teilte der MDAX-Konzern am Mittwoch in Luxemburg mit. Je Aktie soll der FFO1 zwischen 0,34 bis 0,36 Euro betragen.Im ersten Halbjahr hat Aroundtown von seinem jüngsten Zukauf des kleineren Konkurrenten TLG profitiert. In den ersten sechs Monaten legte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...